Jennifer Lopez hayatının şokunu yaşadı! Muhabir onu tanımadı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, sokak röportajı yapan bir içerik üreticisiyle karşılaştı. Ünlü ismi tanımayan muhabir, Lopez’e mesleğini sordu. İkilinin o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAZ AYLARINDA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Yaz aylarında Antalya ve İstanbul’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelmesi beklenen Jennifer Lopez, bu kez sokakta yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Ünlü yıldızı fark eden bir içerik üreticisi, sokak stiliyle dikkat çeken Lopez’i durdurdu ve kıyafetini beğendiğini söyleyerek kısa bir röportaj yaptı.

“NE İŞ YAPIYORSUNUZ?” SORUSUNA ŞAŞKINLIKLA KARŞILIK VERDİ

Muhabirin “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna önce şaşkınlıkla “Ne?” diye karşılık veren Jennifer Lopez, ardından şarkıcı olduğunu ve eğlence sektöründe çalıştığını ifade etti. “İsminiz nedir?” sorusunu ise “Jennifer” diyerek yanıtladı. Mesleğinde en sevdiği şeyin her yönü olduğunu dile getirdi.

MUHABİRE ÖZGÜVEN ÜZERİNE NASİHAT VERDİ

Röportaj sırasında özgüven sorunlarından bahseden muhabire, Lopez, kişinin kendi değerini bilmesinin ve başkalarının eleştirilerine fazla takılmamasının önemine dikkat çekti.

“ÇOK ÇALIŞ VE İYİ BİR İNSAN OL”

Ünlü yıldız ayrıca annesinden aldığı bir nasihatı da paylaştı: “Çok çalış ve iyi bir insan ol.” Jennifer Lopez’in bu anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.