Jennifer Lopez yüzünü değil başka tarafını çekti

Hollywood’un gözü Jennifer Lopez’in üzerinden.

Ayrılacakları konuşulan Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinde sular durulmuyor.

Boşanma dedikoduları ayyuka çıkmışken kocasından ayrı İtalya’ya tatile giden 54 yaşındaki şarkıcı, paparazzilerin yakın markajındaydı.

İtalya sahillerinde gezen şarkıcı, çıktığı tekne turunda verdiği görüntülerle olay oldu.

Kendisi gibi meşhur olan kalçalarının bol bol fotoğrafını çeken 2 çocuk annesi Lopez, objektiflerden kaçamadı.

Teknede dans eden ve arkadaşlarıyla eğlenen Lopez’in keyfinin çok yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.