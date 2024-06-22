Jennifer Lopez yüzünü değil başka tarafını çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez yüzünü değil başka tarafını çekti

Güzel şarkıcı Jennifer Lopez, tek başına çıktığı tatilde pozlarıyla olay yarattı.

Hollywood’un gözü Jennifer Lopez’in üzerinden.

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Ayrılacakları konuşulan Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinde sular durulmuyor.

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Boşanma dedikoduları ayyuka çıkmışken kocasından ayrı İtalya’ya tatile giden 54 yaşındaki şarkıcı, paparazzilerin yakın markajındaydı.

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İtalya sahillerinde gezen şarkıcı, çıktığı tekne turunda verdiği görüntülerle olay oldu.

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Kendisi gibi meşhur olan kalçalarının bol bol fotoğrafını çeken 2 çocuk annesi Lopez, objektiflerden kaçamadı.

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Teknede dans eden ve arkadaşlarıyla eğlenen Lopez’in keyfinin çok yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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