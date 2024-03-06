Jennifer Lopez'in vücut sırrı ortaya çıktı. Kim der 50 yaşında diye

Pop müziğin divası 50 yaşına basacak ama biz onu 35 yaşından büyük görmüyoruz, sizce de öyle değil mi?

Jennifer Lopez, sağlıklı beslenmenin hem kendisine hem de cildine iyi geldiğini söylüyor.

Jennifer Lopez, beslenme konusunda çok disiplinli biri ve bunu görünümünden de anlayabiliyoruz.

Lopez, yemeklerinin yanında spor yapmayı da ihmal etmiyor. Organik gıdalarla beslenen yıldız, protein açısından zengin ve besin değeri yüksek yiyecekleri seçiyor.

Lopez'in kahvaltısı genellikle smoothie'lerden oluşuyor. Yoğurt, tarçın, bal, limon suyu ve protein tozu karıştırarak hazırladığı smoothie'leri içiyor. Ayrıca taze meyve ve yulaf ezmesi de kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında.

Öğle yemeği

somon

Taze sebzeli salata

Somon, brokoli ve kabakla birlikte pişirilen nefis bir yemek.

Lopez, her öğününde protein almayı önemsiyor. En çok tercih ettiği protein kaynakları şunlar: yumurta beyazı, hindi eti, tavuk göğsü, sığır eti, somon ve levrek. Kuru yemişler de Lopez'in favorileri arasında. Lopez, öğün aralarında canı atıştırmalık istediğinde yanında meyve ve sebze bulunduruyor.

Akşam yemeği

Akşam yemeğini 18:30 gibi yiyor. Akşam yemeğinde genelde kinoa, tatlı patates, kahverengi pirinç gibi sağlıklı karbonhidratlar, ızgara tavuk göğsü ve sebzeler yer alıyor.

Restoranda yemek yediğinde ise salata ve sebzeli balık ızgara sipariş ediyor. Jennifer Lopez, yemek yerken bol bol su içtiğini de belirtiyor.

PEKİ, YA TATLI?

Lopez, şöyle diyor:

"İnanın ya da inanmayın, dün geceki doğum günü partisinden sonra yeni kalktım. Çocuklarım, ailem ve yakın arkadaşlarımın katıldığı küçük bir kutlama yaptık... gün boyu ve gece boyunca çok eğlendik, güldük, ağladık ve tabii ki dans ettik... :) Size yazmak istedim çünkü dün bana gönderdiğiniz sevgi dolu mesajlar ve doğum günü dilekleri beni çok mutlu etti ve duygulandırdı!! Hepinizin benim hayatımda olması çok kıymetli... Doğum günüm için kolajlar, videolar hazırlayan ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim!! Sizler gibi sadık ve sevgi dolu hayranlarım ve takipçilerim olduğu için çok şanslıyım... Sizleri asla küçümsemediğimi bilmenizi isterim, HEPİNİZE çok çok minnettarım!!

Umarım sizleri hep eğlendirebilir, ilham verebilir ve öğrendiklerimi sizinle paylaşabilirim!! Açıkçası bu Tanrı'nın bana verdiği en güzel doğum günü hediyesi!! Sizi çok seviyorum... Jennifer İşte doğum günümden birkaç kare!!! Çok güzel bir fotoğraf var!

Disiplinli olmasına rağmen katı bir diyet yapmıyor. Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getiren J.Lo, "sevdiğim yiyeceklerden de yiyorum ama ölçülü olarak”