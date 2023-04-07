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Jesus'un Fenerbahçeli futbolcuları nasıl paslandırdığını Uğur Meleke açıkladı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş hezimeti sonrası Jesus'a eleştiriler dinmiyor. Spor yazarı Uğur Meleke Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek yarı finale çıkan Fenerbahçe'de Jesus için sert ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:06
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'Jesus sihirini kaybetti'

Jesus'un Fenerbahçeli futbolcuları nasıl paslandırdığını Uğur Meleke açıkladı
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Editör: Ufuk Cingöz

Jesus'un artık eski sihrinin kalmadığına vurgu yapan Uğur Meleke, "İdeal 11’i yok, ideal 25’i var” diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu" dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası köşesinde şu ifadeleri kullandı: 

Jesus'un bu sezonki Fenerbahçe hikayesinin iki perdeli olma sebeplerinden biri de bence bu. Jesus, sarı-lacivertlilerin başında yoğun bir fikstür oynarken 25 adamının 25’inden de verim alıyordu neredeyse.

Ne zaman Fenerbahçe tek cepheye düştü, Jesus da sihrini yitirdi. Dünya Kupası öncesi “ideal 11’i yok, ideal 25’i var” diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu. Birçok oyuncu paslandı kulübede.

Kayserispor karşısında bu paslananlardan üçü, Alioski, Emre Mor ve Serdar Dursun başroldelerdi. Alioski’yle Serdar Dursun arzuları, çabaları, zaman zaman da kaliteleriyle Avrupa listesinde yer almamanın hesabını sordular adeta!

Alioski-Serdar Dursun dışında dünün bir başka gözü parlayan ismi de hareketliliğiyle her hücumun içinde yer alan Emre Mor’du. Emre bir golde Valencia’yı, birinde de Serdar’ı istasyon olarak kullanarak kolektif işlerde de geliştiğinin sinyalini verdi bir bakıma.

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