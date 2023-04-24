Jesus'tan gerginlik açıklaması: Taraftarı da anlıyorum

İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

-Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Takım, o golden sonra sakinliğini biraz kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştık. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemeniz gerekiyor. Rakibimizle puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık.

-İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Bu acının üstesinden gelmeyi bilmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor'a karşı.

-Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Taraftarlar kadar bizler de gerildik. Hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık.

MAÇ SONU GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından takımını orta sahada topladı.

90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi.

Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.

Arda Güler, Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.