Jet-ski ile gelip mermi yağdırdılar: 5 yıldızlı otelde can pazarı

Cancun’da lüks bir beş yıldızlı tatil köyünün dışında dört suikastçının bir adamı vurması sonucu korkuya kapılan turistler hayatlarını kurtarmak için kaçtı.

Kimliği yalnızca 30 yaşında bir Meksika vatandaşı olarak belirlenen kurban, dün sabah Hotel Riu’nun dışında vuruldu ve yolcular içeriye saklanmak zorunda kaldı.

Çok sayıda el ateş ettikten sonra saldırganlar olay yerinden kaçarken, ikisi mağdurun kiraladığı iddia edilen jet skilerle, ikisi ise yürüyerek kaçtı.

Turquesa News’in haberine göre, davetliler polisten kaçmaya çalışmadan önce adamların hedefli saldırıyı gerçekleştirmesi üzerine siper aldılar.

Kolluk kuvvetleri, bu cinayetin uyuşturucu kaçakçılığı ve kartel bağlantılı suçlarla bağlantılı olma ihtimalini araştırıyor.

Olay sonrasında çekilen görüntülerde, geceliği bin dolar olan lobide yetkililerin talimatlarını bekleyen endişeli misafirlerin dolaştığı görülüyor. Diğerleri ise tatil köyünün içinde panik halindeyken kameralara yansıdı, bazıları sevdiklerini aradı, çığlık attı ve plaj kıyafetlerini alıp içeri girmeye çalıştı.

Riviera Maya News’in haberine göre, Hotel Riu, ölen adamın otellerinin bir konuğu ya da çalışanı olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Polis ölen adamın kimliğini henüz açıklamadı ancak sağlık görevlileri adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ateş açılmasının ardından dört silahlı saldırgandan biri kaçarak otelin hemen yanındaki Dreams Oteli’nin plaj alanına doğru koştu. Görgü tanıkları şüphelinin koyu renk Bermuda şortu ve siyah gömlek giydiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’yı ikinci seviye tavsiye seviyesine aldı; bu da turistlerin seyahat ederken daha dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Silahlı saldırı, Meksika’nın Cancún kentindeki bir plajda jet ski kullanan silahlı kişilerin rakip uyuşturucu satıcılarına ateş açması sonucu 12 yaşında bir çocuğun vurularak öldürülmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

Kimliği Santiago olarak belirlenen çocuk, 29 Temmuz’da Riu Cancún’un yanındaki Caracol Plajı’nda ailesiyle birlikte bir sandalyede otururken çok sayıda serseri kurşunla yaralandı.

Santiago olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak kaldırıldığı bölgedeki bir hastanede hayatını kaybetti.