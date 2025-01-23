Jimmy Butler akıllanmıyor: Miami yönetiminden bir ceza daha

Miami Heat, yıldız oyuncusu Jimmy Butler’ı üçüncü kez disiplin cezalandırmasıyla karşı karşıya bırakırken, Butler bu kez Milwaukee’ye yapılan takım uçuşunu kaçırdı. 35 yaşındaki yıldız, takım kurallarına karşı sürekli olarak uygunsuz davranışlar sergileyerek ikinci kez takımdan uzaklaştırıldı.

Önceki cezası sadece birkaç hafta önce verilmişti. Butler, bu ayın başında "takıma zarar veren bir dizi davranış" nedeniyle yedi maçlık bir cezaya çarptırılmıştı. O cezanın ardından geçen cuma sahalara dönen Butler, bu kez çarşamba günü yapılan uçuşu kaçırınca, Heat tarafından iki maçlık yeni bir ceza aldı. Miami Heat, ünlü oyuncunun takım kurallarını ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, Butler’ın bu hafta yapılacak Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets maçlarını kaçıracağını açıkladı.

Heat’ın resmi açıklamasında, "Jimmy Butler, takım kurallarına sürekli şekilde aykırı davranışlar sergileyerek ve bu defa da Milwaukee’ye yapılacak olan takım uçuşunu kaçırarak iki maçlık ceza almıştır" denildi. Bu ceza, Miami Heat’ın şampiyonluk hedefleri için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Butler, geçtiğimiz yıllarda Miami Heat ile NBA finallerine çıkarak büyük başarılar elde etmişti. 2020 ve 2023 yıllarında Heat’ın en önemli oyuncusu olan Butler, aynı zamanda altı kez NBA All-Star seçilmiş bir oyuncudur. 2019 yılında Philadelphia 76ers’tan Heat’a katılan Butler, bu sezon 25 maçta ortalama 17 sayı, 4.8 asist ve 5.2 ribaund istatistikleri ile mücadele ediyor.

NBA TRANSFER DÖNEMİ SIKI TAKİPTE

Miami Heat, Butler’ın disiplin cezasının ardından takas tekliflerine açık olduklarını belirtmişti. NBA transfer dönemi ise 6 Şubat’ta sona erecek. Bu durum, Heat için önemli bir karar verme zamanı olarak öne çıkıyor. Takım, Butler’ı başka bir takıma göndermek için trade tekliflerini değerlendirmeye alabilir. Ancak şu anki durumu göz önünde bulundurulduğunda, Miami Heat’ın Butler’a olan güveni sorgulanıyor.

Bu ceza, Miami Heat’ın sezon hedefleri açısından önemli bir dönemeç olabilir. Gelecek hafta, takımın nasıl bir yol izleyeceği ve Butler’ın geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmemiz bekleniyor. Takım içindeki atmosfer ve Butler’ın durumu, NBA’de şampiyonluk yolunda Heat’ı nasıl bir yola sokacak, hep birlikte göreceğiz.

NBA’DE DİĞER GELİŞMELER

NBA’deki diğer maçlar da dikkat çekti. Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander’ın kariyer rekoru olan 54 sayılık performansıyla Utah Jazz’ı 123-114 yendi. Öte yandan Boston Celtics, Los Angeles Clippers’ı 117-113’lük skorla yenerek bir galibiyet daha aldı. Sacramento Kings ise Golden State Warriors’ı 123-117 yenerek 18 sayılık bir farkı tersine çevirdi. Cleveland Cavaliers ise Houston Rockets’a 109-108 mağlup olurken, Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks’ı 144-115 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.