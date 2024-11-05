Jimmy Floyd Hasselbaink, Şampiyonlar Ligi favorilerini açıkladı

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Jimmy Floyd Hasselbaink, Şampiyonlar Ligi favorilerini açıkladı

Premier Lig'in eski yıldızlarından Jimmy Floyd Hasselbaink, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak dört favorisini açıkladı.

Jimmy Floyd Hasselbaink bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak dört favori arasında Manchester City ve Arsenal'i de gösterdi.

Hasselbaink, Manchester City ve Real Madrid’in yanı sıra Arsenal ve Barcelona’nın da bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde kazanma ihtimali yüksek takımlar arasında olduğunu belirtti. Özellikle Arsenal’ın Avrupa'da derin bir yolculuk yapacağını düşündüğünü vurguladı. Ancak, Mikel Arteta’nın ekibi, son üç maçında sadece bir puan alarak, beşinci sıraya düşmesiyle bir istikrarsızlık süreci yaşıyor.

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