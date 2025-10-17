Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Vitor Pereira, Celta Vigo’dan transfer edilen genç yıldız Fer Lopez’i yeni prensi ilan etti.

İspanyol basınından AS’ın haberine göre Vitor Pereira, Real Madrid’de büyük bir çıkış yakalayan Arda Güler ile benzer bir başarı hikâyesini bu kez Fer Lopez üzerinden yazmak istiyor.

"İLK ANTRENMANDA HARİKA BİR OYUNCU OLDUĞUNU ANLADIM"

Fer Lopez konusunda Arda Güler örneği veren Portekizli teknik adam, "Arda Güler'i 16 yaşındayken hatırlıyorum. Onu Fenerbahçe A takımına çağırdık ve ilk antrenman seansında bu çocuğun harika bir oyuncu olduğunu ve oynamak istediğini anladım." dedi.

PEREIRA: “ZAMANI MUTLAKA GELECEK”

Lopez'de de bu ışığı gören Vitor Pereira, genç oyuncusuna büyük güven duyduğunu vurgulayan “Fer Lopez çok kaliteli bir oyuncu. Elbette genç ama onun zamanı da mutlaka gelecek. Çok çalışıyor, takıma yardım etmeye ve hazır olmaya çalışıyor. Ruh hali bu olmalı.” ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI YATIRIMLARI ARASINDA

Wolverhampton’ın Celta Vigo’ya bonservisi için 23 milyon Euro ödediği Lopez, kulüp tarihinin en pahalı 10. transferi oldu. 20 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sürecek beş yıllık bir sözleşmeye imza attı.