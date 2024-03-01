Joe Biden ve Donald Trump birbirlerini azarladı

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinin Brownsville şehrini ziyarete gitti ve çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Biden, Brownsville'de toplanan kalabalığa Trump'ın iki partili Senato tasarısına atıfta bulunarak, “Konsey Başkanı ve Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi arkadaşlarımın biraz omurga göstermek için bu tasarıyı engelleme zamanı geldi. Selefimin bugün Kartal Geçidi'nde olduğunu anlıyorum. İşte Bay Trump'a şunu söyleyeceğim: Bu meseleyle siyaset oynamak yerine, Kongre üyelerine bu yasayı engellemelerini söylemek yerine bana katılın, yoksa Kongre'ye bu iki partili güvenlik tasarısını geçirmesini söylerken size katılırım. Bu meseleyle siyaset oynamak yerine neden bir araya gelip bu işi bitirmiyoruz?" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise bu esnada, bir sınır kasabası olan Eagle Pass'a yaptığı ziyarette konuşma yaptı. Biden’ı “göçmen istilasından” sorumlu tutan Trump, "Bu bir Joe Biden istilasıdır" ifadelerini kaydetti.

Bir zamanlar Meksika'dan göçü durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etme sözü veren Trump, Biden’ın elinde göçmen suçları yüzünden hayatını kaybeden sayısız kurbanın kanının bulunduğunu ifade etti.

FBI verilerine göre, son zamanlarda şiddet içeren suçlarda bir düşüş görülüyor ve göçün arttığı iletiliyor fakat yakın zamanda Gürcistan'da bir kadının Venezüellalı bir göçmen tarafından öldürüldüğü iddiası, federal sınır politikasını eleştiren Cumhuriyetçiler için yeni bir slogan haline geldi.