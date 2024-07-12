Joe Biden'dan tarihi gaf! Zelenski'yi çağırırken ''Karşınızda Putin'' dedi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Joe Biden'dan tarihi gaf! Zelenski'yi çağırırken ''Karşınızda Putin'' dedi

ABD Başkanı Joe Biden'dan bir tarihi gaf daha geldi. Biden, Ukrayna lideri Zelenski'yi anons ederken yanlışlıkla "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş hakkında konuşurken dikkat çeken bir hata yaptı. Biden, bir konuşmasında Ukrayna'nın lideri Zelenski'yi kastederek yanlışlıkla "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin" dedi. Bu sözler, uluslararası alanda geniş yankı buldu ve çeşitli yorumlara neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde gerçekleştirilen "Ukrayna Sözleşmesi" imza töreninde konuşma yaptı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumun birlikte hareket ettiğini ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ve geleceğini savunma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca, özgür ülkelerin zorba yönetimlerden korkmadan bir dünya düzeni inşa etme konusunda birleştiklerini belirtti. Fiziksel ve zihinsel sağlığı hakkında spekülasyonlar yapılan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i sahneye davet ederken yanlışlıkla "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin" ifadesini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

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