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Biden’ın doktoru: Göğsünden alınan lezyon kanserli ancak tedaviye gerek yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden’ın göğsünden Şubat ayında biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu, ancak tedavi gerektirmediğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:56
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Joe Biden'ın doktorundan flaş açıklama

Biden’ın doktoru: Göğsünden alınan lezyon kanserli ancak tedaviye gerek yok
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İHA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’in doktoru Kevin O'Connor, Biden’a göğsündeki bir lezyon için 16 Şubat’ta yapılan biyopsinin sonucunu açıkladı. Doktor O'Connor, biyopsiyle alınan lezyonun “bazal hücreli karsinom” adı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek, “Tüm kanserli doku başarıyla alındı. Daha fazla tedaviye gerek yok" ifadelerini kullandı.

O'Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının yayılma veya metastaz yapma eğiliminde olmadığını vurguladı. Söz konusu lezyonların boyut olarak büyüme potansiyeline sahip olduğunu aktaran O’Connor, Biden’a biyopsi yapılan bölgesinin ise iyileştiğini kaydetti. O’Connor, rutin kontrol kapsamında Biden'ın durumunun takip edileceğini ifade etti.

SAĞLIK RAPORU 17 ŞUBAT’TA AÇIKLANMIŞTI

ABD’de başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceğine yönelik iddialarla sık sık gündeme gelen 80 yaşındaki Joe Biden’ın sağlık raporu 17 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılmıştı. Doktor Kevin O'Connor, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan muayenenin ardından raporunda Biden için “Başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun” ifadelerini kullanmıştı.

Biden'a göğsündeki bir lezyon için biyopsi yapıldığını söyleyen Kevin O'Connor, henüz sonuçlarının çıkmadığını belirtmişti. O'Connor, son derece detaylı bir nörolojik muayeneden geçirilen Biden’ın, parkinson gibi nörolojik bir hastalığı bulunmadığını vurgulamıştı.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanına sahip Biden, ikinci dönem için 2024'te aday olabileceğinin sinyallerini vermişti.

 

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