John Herdman, istifa etti

Toronto FC’nin teknik direktörü John Herdman, görevinden istifa ettiğini kulüp tarafından yapılan açıklamayla duyurdu. 49 yaşındaki Herdman, 2023 yılında Toronto FC’nin başına geçmişti. Daha önce Kanada Kadın Milli Takımı’nda 2011-2018 yılları arasında, Kanada Erkek Milli Takımı’nda ise 2018-2023 yılları arasında görev yapmıştı.

Herdman, yaptığı açıklamada, kulübün geleceğe yönelik vizyonunu şekillendirme sürecinde bu kararı almanın zor ama doğru olduğunu belirtti. “Toronto FC amblemini taşımak ve kulübün gelişimine katkıda bulunmak benim için bir onurdu. Oyuncular ve ekiple çalışmak büyük bir ayrıcalıktı. Kulübe başarılar dilerken kariyerimde yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DRONE TARTIŞMASI VE KANADA FUTBOLU

Herdman’ın ismi, son dönemde Kanada Futbolu’nu sarsan drone casusluğu tartışmalarında anılmıştı. Milli takım personelinin droneları uygunsuz şekilde kullandığına dair iddiaları araştıran bağımsız bir incelemeye, zamanlama sorunları nedeniyle Herdman katılmamıştı. Bu durum, teknik adam üzerindeki baskıyı artırmıştı.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR VE YENİ ARAYIŞ

Toronto FC’nin sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment’ın başkanı Keith Pelley, Herdman’a teşekkür etti. “John’un oyuna olan tutkusu ve bağlılığı, onunla çalışan herkes için açıkça görülebilir. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Pelley, kulübün yeni teknik direktör arayışına hemen başlayacağını da belirtti. Bu istifa, Toronto FC’nin geleceğini yeniden inşa etme sürecinde kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.