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Lance Reddick hayatını kaybetti. Lance Reddick kimdir, hangi filmlerde oynadı?

John Wick serisinde Charon karakterini canlandıran ünlü oyuncu Lance Reddick hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri yastayken, sanatçının yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 01:00
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John Wick filmi oyuncusu Lance Reddick öldü. Lance Reddick kimdir, nereli, filmleri

Lance Reddick hayatını kaybetti. Lance Reddick kimdir, hangi filmlerde oynadı?
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Lance Reddick, 31 Aralık 1962'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde doğdu. Reddick, önce Baltimore Friends School'a gitti.

Ardından, Peabody Hazırlık Enstitüsü'nde müzik ve Walden Okulu'nda müzik teorisi ve kompozisyon öğreten bir yaz programı okudu. Rochester Üniversitesi'ndeki Eastman Müzik Okulu'na katıldıktan sonra, 1980'lerde Boston, Massachusetts'e taşındı ve 1991'de Yale Üniveristesi Drama Okulu'na kaydoldu. 

Reddick 2014'te çıkan aksiyon gerilim filmi John Wick'te Charon olarak yer aldı, bu rolü iki devam filminde de canlandırdı. Temmuz 2021'de Reddick'in John Wick: Chapter 4'teki rolünü tekrar oynayacağı doğrulandı. 2014'te çıkan video oyunu Destiny'de Commander Zavala karakterini seslendirdi.

Yine 2014 yılında Amazon Prime serisi Bosch'ta Chief Irvin Irving rolünü canlandırmaya başladı. Oynadığı üç büyük dizide edindiği Polis müdürü rolü olarak dizide rollerini karşılaştıran Reddick, The Wire'daki karakteri Daniels'ın "kalbinde bir polis" olduğunu belirtti. Fringe karakteri Broyles "bir asker" iken, Irving "özgün bir politikacı" şeklinde karşılaştırmalar yaptı.

LANCE REDDİCK'İN ÖZEL YAŞAMI

Lance Reddick, 2011'de Stephanie Reddick'le evlenmişti.

LANCE REDDİCK ÖLÜM SEBEBİ NE OLDU?

Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulunan ünlü oyuncunun ölüm nedeni otopsinin ardından kesinleşecek.

LANCE REDDİCK'İN FİLMOGRAFİSİ

 

1998 Great Expectations

 

1998 Godzilla

 

1998 The Siege

 

2000 I Dreamed of Africa

 

2001 Don't Say a Word

 

2002 Bridget

 

2004 Brother To Brother

 

2006 Dirty Work

 

2008 Tennessee

 

2009 The Way Of War

 

2010 Jonah Hex

 

2011 Remains

 

2012 Won't Back Down

 

2013 White House Down

 

2013 Oldboy

 

2014 Faults

 

2014 The Guest

 

2014 Search Party

 

2014 John Wick

 

2015 Parallel Man: Infinite Pursuit

 

2015 Fun Size Horror

 

2017 John Wick: Chapter 2

 

2018 Little Woods

 

2018 Canal Street

 

2018 Monster Party

 

2018 The Domestics

 

2019 John Wick 3: Parabellum

 

2019  Angel Has Fallen

 

2020 Faith Based

 

2020 Sylvie's Love

 

2020 One Night in Miami

 

2021 Godzilla vs. Kong

 

2022 John Wick: Chapter 4

 

LANCE REDDİCK'İN YER ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

 

1996 New York Undercover

 

1996  Swift Justice

 

1997 The Nanny

 

1997  What the Deaf Man Heard

 

1998 The Fixer

 

1998  Witness to the Mob

 

1999 The West Wing

 

2000 Falcone

 

2000  The Corner

 

2000-01  Oz

 

2000-01 Law & Order: Special Victims Unit

 

2001 Law & Order

 

2002 100 Centre Street

 

2002  Keep the Faith, Baby

 

2002-08  The Wire

 

2003  Law & Order: Criminal Intent

 

2004 Law & Order

 

2005 Independent Lens

 

2005-06  CSI: Miami

 

2007 Numb3rs

 

2008-09  Lost

 

2008-13  Fringe

 

2010 Svetlana

 

2011 It's Always Sunny in Philadelphia

 

2012 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes

 

2012-13 Tron: Uprising

 

2013 Wilfired

 

2013  NTSF:SD:SUV::

 

2013 Comedy Bang! Bang!

 

2013 The Eric Andre Show

 

2014 Beware the Batman

 

2014 American Horror Story: Coven

 

2014 Intelligence

 

2014 The Blacklist

 

2014  Key & Peele

 

2014-21  Bosch

 

2015 Castle

 

2015 Tim & Eric's Bedtime Stories

 

2016 Mary + Jane

 

2017 Rick and Morty

 

2018-20  Corporate

 

2018 American Horror Story: Apocalypse

 

2019 DuckTales

 

2020 Castlevania

 

2020- Paradise PD

 

2021 Americas Book of Secrets

 

Resident Evil

 

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