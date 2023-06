Johnny Depp İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, üyesi olduğu Hollywood Vampires saat 20.00'de Life Park'ta hayranlarıyla buluştu. Ayak bileği sakatlanan Depp, Türkiye'deki konserini iptal etmezken, konserin gelirinin ise 6 Şubat depreminden etkilenenlere bağışlanacağı duyurulmuştu.

Konserde Hollywood Vampires grubu, “I want my now", “My generation" ve sevilen birçok parçasını seslendirdi. Konsere katılanlar da bu şarkılara eşlik etti.

Johnny Depp, Alice Cooper, Tommy Henriksen ve Joe Perry'den oluşan grup, 6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan depremle ilgili bir video mesaj yayınlamışlardı. Bu mesajda, “10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerin tesirini bir nebze olsun azaltmak ve yardım toplanmasına katkıda bulunmak için İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC deprem yardım fonuna bağışladık" dedi.

“BU GRUBA OLAN SEVGİM DAHA DA ARTTI"

Konsere katılan Melisa Murphy, “Ben Johnny Depp'i uzun zamandır takip ediyorum. Küçüklükten beri zaten filmlerini izliyorum. Alice Cooper'ı zaten küçüklükten beri hayranım. Bütün rock şarkılarını bilirim. Çok seviyorum, o yüzden geldim. Çok mutluyum. Çok uzun yoldan geliyorum. Kapadokya'dan geliyorum. Çoğu arkadaşımız benim arkadaşlarım da depremden çok zarar gördüler. Ailelerini kaybedenler oldu. O yüzden bunu duyduğuma çok sevindim. Onların da yardımlara ihtiyaçları var" dedi.

Konsere katılan Enes Taştan, “Çok heyecanlıyız. Zaten ben bunu 2- 3 yıldan beri bekliyorum. İlk açıklandığında pandemi sebebiyle ertelenmiş, sonra deprem oldu. Ülkemizin acı bir dönemi oldu. İptal olacak diye çok korktum ve Johnny Depp'in bir sakatlığı olmuştu ama sonunda bu konserle buluşabildik. Bu fan sayfasını kurduğum için de gerçekten çok mutluyum. Bildiğiniz üzere Alice Cooper, 70 yaşında başından beri bu işi yapıyor. Ve 40 sene sonra yanında Johnny Depp Hollywood'dan tanıdığımız, sonra Tommy Henriksen kendi grubundan ve Joe Perry var. İnanılmaz bir ortam var. Bu çok güzel bir hareket, umarım hani bu hareketlerine devam eder. Çünkü çok zor, acı günler yaşadık ve böyle bir grubun, dünya çapındaki grubun, ülkemize böyle bir yardımı yapması, inanılmaz ince bir davranış. Onları kutluyorum. Ve tebrik ediyorum ve çok da daha duygusallaştığım, bu grubu olan sevgim daha da arttı" şeklinde konuştu. (DHA)