Joker filminden ilk görüntü paylaşıldı

Filmin yönetmeni Todd Philips, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile devam filmini onaylamış ve ikinci filmin Joker: Folie A Deux ismi ile geleceğini duyurmuştu.

Philips yaptığı yeni bir paylaşım ile merakla beklenen filmden ilk sahneyi de paylaştı. Sahnede karakterin tıraş olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra zayıf bedeni üzerindeki yaralarda dikkat çekici. Joker‘i tıraş eden kişinin kıyafetlerindn yola çıkarak ise karakterin tutuklandığını ve cezaevinde bir mahkum olarak tıraş edildiğini söylenebilir.