Joker operasyonunda 27 tutuklama

Bitlis merkezli 32 ilde, motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik düzenlenen "joker" operasyonunda gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarına gerçek adayların yerine başkalarının girdiği ihbarını aldı. Ekipleri yaptığı araştırmada okuma yazma bilmeyen adayların yerine para karşılığında "joker" olarak tabir edilen kişilerin girdiği ve organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi. Ekipler, 6 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan'da 32 ilde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 43'ü organizatör 301 kişi, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', "Nitelikli dolandırıcılık', "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Organizatör olduğu belirtilen 43 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.