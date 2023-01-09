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Jöle kutusunun içinden çıkan şaşırttı

Antalya’da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde bir yolcuya ait çantanın içerisindeki jöle kutusundan uyuşturucu madde yakalandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:45
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Jöle kutusunun içinden bakın ne çıktı

Jöle kutusunun içinden çıkan şaşırttı
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İHA'da yer alan haberde, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde R.E, isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda jöle kutusu jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Jöle kutusu içerisinde poşete sarılı 350 gram kubar esrar ve 100 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli R.E, gözaltına alındı.

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