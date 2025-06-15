Jonathan David'in maaşı belli oldu: Prensip anlaşmasına varıldı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de santrfor için transfer çalışmaları devam ediyor.

Lille'den ayrılan Kanadalı forvet Jonathan David'i kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki yıldız için önerdiği maaş belli oldu.

Fenerbahçe, Jonathan David'e 3 yıllık sözleşme ve 9 milyon euro maaş teklif etti ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun 15 milyon euroluk imza parası istediği ve bu konuda pazarlıkların ise devam ettiği öğrenildi.

Kanadalı yıldızın Osimhen'le anlaşamaması durumunda Galatasaray'ın da hedefi olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezon League 1'de 32 maça çıkan David 16 gol, 5 asistle oynamıştı.