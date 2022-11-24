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  • ''Anadolu'da 100 kızımız olacak'' Jorge Jesus ve ekibinden alkışlanacak hareket

''Anadolu'da 100 kızımız olacak'' Jorge Jesus ve ekibinden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcuları, Cumhuriyet'in 100. yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak 100 kız öğrenciye burs vereceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:50
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Jorge Jesus ve ekibinden alkışlanacak hareket. ''Anadolu'da 100 kızımız olacak''

''Anadolu'da 100 kızımız olacak'' Jorge Jesus ve ekibinden alkışlanacak hareket
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İşte Jesus ve futbolculardan yapılan açıklama;

''Cumhuriyet’in 100. yılında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına “Anadolu’da YÜZ kızımız olacak, Cumhuriyet’in izinde, yarınlara güvenle bakan”

Fenerbahçe Futbol Takımı olarak; ait olduğu toplumun en güçlü parçası, hassasiyetlerinin sahiplenicisi, ülkesinin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Cumhuriyet’in Feneri olan Kulübümüzün; Cumhuriyet’in 100.yılı için duyduğu heyecanı, Ata’sının izinde attığı ve atacağı adımları, gururla sahipleniyoruz…

Fenerbahçe’nin, tarihten bugüne, 7’den 70’e milyonların kalbinde edindiği eşsiz yerde paye sahibi olan futbol takımı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Milyonlarca taraftarın sahadaki, sokaktaki ve hatta hayattaki sevincinin kaynağı olduğumuzu bilerek, sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken bu ülkenin sonsuza dek refah içinde, çağdaş, modern şartlarda yaşamasının yegâne sağlayıcısı olan Cumhuriyet için biz de bir adım atıyoruz.

Bu güzel ülkenin, bu fedakâr milletin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir asır önce Anadolu’da başlayan, Cumhuriyet’le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nde; “Anadolu’da Bir Kızımız Var” diyoruz,

kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk’ün anısına, Anadolu’da 100 kız öğrencinin Cumhuriyet Bursu ile yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz!

Cumhuriyetin 100. yılında, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan kız öğrencilerin yanında olarak bu konuda milyonlara örnek olmak istiyoruz.

Uzun yıllardır, ülke genelinde özellikle kadınlar, kız çocuklarına eğitim, burs, meslek edindirme adına katkıda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte atacağımız bu adımın, imkânı olan herkes için bir vesile olmasını umuyor ve diliyoruz.

Saygılarımızla,
Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Futbolcuları''

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Tozanlı
24.11.2022 11:07
Hep böyle Cumhuriyet ,demokrasi ,vs.vs. gibi laflar..Aynı abd gibi ırak'a ve suriye'ye demorası getirmesi gibi bunlar da gidip pkk yandaşlarını desteklemesin ki hep böyle oluyor.!?.Uyan Tük milleti..  
 
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