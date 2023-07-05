jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev teklif

Al-Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus eski kulübü Fenerbahçe'den Willian Arao ve Diego Rossi için 15 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev teklif

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’nin başına geçen ve burada geçirdiği bir sezonun ardından takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus sarı-lacivertlilerden 2 eski öğrencisini transfer etmek için girişimlere başladı.

İKİSİ İÇİN TOPLAM 15 MİLYON EURO
Brezilya ve Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Jorge Jesus’un başında bulunduğu Al-Hilal Brezilyalı orta saha Willian Arao için sarı-lacivertlilere 5.5 milyon değerinde bir teklifte bulunurken İtalyan sol kanat için ise bu teklif 10 milyon Euro.

FENERBAHÇE'YE JESUS GETİRTMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus’un isteği üzerine Flamengo’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 1 gol 5 asist kaydetmişti.

30 GOLE KATKI SAĞLADI
İki sezondur takımda bulunan Diego Rossi ise sarı-lacivertlilerde çıktığı 90 maçta 10 gol 20 asistlik katkı sağladı

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