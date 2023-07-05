jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev teklif

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’nin başına geçen ve burada geçirdiği bir sezonun ardından takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus sarı-lacivertlilerden 2 eski öğrencisini transfer etmek için girişimlere başladı.

İKİSİ İÇİN TOPLAM 15 MİLYON EURO

Brezilya ve Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Jorge Jesus’un başında bulunduğu Al-Hilal Brezilyalı orta saha Willian Arao için sarı-lacivertlilere 5.5 milyon değerinde bir teklifte bulunurken İtalyan sol kanat için ise bu teklif 10 milyon Euro.

FENERBAHÇE'YE JESUS GETİRTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus’un isteği üzerine Flamengo’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 1 gol 5 asist kaydetmişti.

30 GOLE KATKI SAĞLADI

İki sezondur takımda bulunan Diego Rossi ise sarı-lacivertlilerde çıktığı 90 maçta 10 gol 20 asistlik katkı sağladı