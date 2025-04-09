Jose Morais başarının sırrını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Jose Morais başarının sırrını açıkladı

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onvo Antalyaspor karşısında kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

Çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirten Morais, "İstatistikler bunu gösteriyor. Bizim burada yapmamız gereken her gün daha iyi çalışıp takımı en iyi seviyelere getirmek, hep bunun üzerine kafa yoruyoruz. Önümüzde zorlu bir mücadele var, takım olarak en iyi şekilde hazırlanıp, kazanma ihtimalimizi nasıl arttırabiliriz bunun üzerine kafa yoruyoruz." dedi.

"BAŞARI OYUNCULARIMIN ESERİ"

Oyuncularının çok iyi karakterler olduğuna değinen Morais, şöyle konuştu: "Onların gösterdiği adanmışlık bu karakterle birleşince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Bu oyuncularımın eseri. Antrenmanlarda ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla her oyuncu şans bulabilir ve her oyuncumun elinden geleni yapacağını biliyorum. Şu anda şanslıyız ki ciddi sakatlığı olan oyuncumuz yok. Bu da bizim için iyi durum, her oyuncum sağlıklı ve oynayabilecek düzeyde.

Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Antalyaspor'un almış olduğu sonuçlardan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi bir yolda gidiyorlar ama bu bir rekabet. Biz Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız."

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