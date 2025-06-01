Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti

Trendyol Süper Lig'e veda eden Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais ile yollar ayrıldı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'a 4 golle mağlup olan Ege ekibinde Morais maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrıldığını belirtti.

Morais, gelecek sezon için takıma şans dilerken bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm."

59 yaşındaki Portekizli teknik direktör Şubat ayında yeşil-beyazlı ekibin başına geçerken sezon sonuna kadar anlaşma yapılmıştı.

Jose Morais, Bodrum FK'nin başında 15 lig maçına çıktı. Ege ekibi bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik alırken 4 kez de yenildi.