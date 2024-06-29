Jose Mourinho asker gibi dizdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal yönetimindeki Romanya’nın köklü takımlarından Petrolul Ploieşti ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında, takımın performansı taraftarların yüzünü güldürdü ve mücadeleden 2-1’lik bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında, Petrolul Ploieşti’nin atakları dikkat çekti ve 35. dakikada Mario Bratu’nun ağları havalandırmasıyla öne geçti.

Ancak Fenerbahçe’nin cevabı gecikmedi ve 41. dakikada Edin Dzeko’nun kafa vuruşuyla skoru eşitledi. İkinci yarıda, 54. dakikada Miha Zajc’ın muhteşem bir frikik golüyle Fenerbahçe öne geçti ve maçın sonucunu belirledi.

Maçın ardından, Rumen ekibinin futbolcuları, Jose Mourinho ile anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirme fırsatını kaçırmadı. Portekizli teknik adamın, her bir oyuncuyla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirmesi, onun futbol dünyasındaki sevilen yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mourinho’nun bu jesti, hem saha içindeki başarısını hem de saha dışındaki insanlık yönünü vurgulayarak, futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.