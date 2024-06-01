Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında, nereli?

"The Special One" olarak bilinen ve tarihin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, 26 Ocak 1963'te Portekiz'in Setubal kentinde doğdu.

Futbolcu bir babanın oğlu olarak futbol dünyasına adım atan Mourinho, genç yaşta Belenenses'in altyapısında futbol oynamaya başladı.

Profesyonel kariyerine Rio Ave'de devam eden Mourinho, daha sonra Belenenses, GD Sesimbra ve son olarak Comercio e Industria takımlarında forma giydi. Futbolculuk kariyeri beklenen parlaklığa ulaşmasa da teknik direktörlük alanında büyük başarılara imza attı.

Teknik Direktörlük Kariyeri:

İlk Yıllar: 1987'de Setubal U17 takımında antrenörlüğe başlayan Mourinho, 1990'da CF Estrela'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 1991'de Ovarense'de scout olarak çalıştıktan sonra, 1993'te Sporting Lizbon'da tercüman ve yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Porto'da yardımcı antrenörlük yaparak kariyerinde önemli bir adım attı.

Barcelona ve İlk Teknik Direktörlük Deneyimi: 1996'da Barcelona'ya tercüman olarak katılan Mourinho, burada yardımcı antrenörlük yaptı. 2000 yılında Benfica'da teknik direktör olarak ilk büyük takım deneyimini yaşadı. Kısa süren Benfica macerasının ardından Leiria'nın başına geçti.

Porto: Ocak 2002'de Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, burada büyük başarılara imza attı. Porto ile iki Portekiz Ligi, bir Portekiz Kupası, bir Portekiz Süper Kupası ve bir UEFA Avrupa Ligi kazanan Mourinho, 2004 yılında Şampiyonlar Ligi zaferiyle adını tarihe yazdırdı.

Chelsea (İlk Dönem): 2004 yılında Chelsea'nin başına geçen Mourinho, burada Premier League'i iki kez kazandı ve İngiltere Lig Kupası ile İngiltere Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

Inter: 2008'de Inter'in başına geçen Mourinho, iki Serie A, bir İtalya Süper Kupası ve 2010'da bir kez daha Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Real Madrid: 2010'da Real Madrid'e transfer olan Mourinho, İspanya'da La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Chelsea (İkinci Dönem): 2013 yılında Chelsea'ye geri dönen Mourinho, Premier League ve İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Manchester United: 2016'da Manchester United'ın başına geçen Mourinho, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

Tottenham ve Roma: 2019 yılında Tottenham'ın başına geçen Mourinho, burada kupa kazanamadan ayrıldı. 2021'de Roma'nın başına geçen Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak kariyerine yeni bir başarı ekledi.

Yılın Teknik Direktörü Ödülü: 2003, 2004, 2009, 2011

Toplam Kazanılan Kupalar:

Şampiyonlar Ligi: 2

UEFA Avrupa Ligi: 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 1

Premier League: 3

FA Cup: 1

EFL Cup: 3

La Liga: 1

Copa del Rey: 1

Serie A: 2

Coppa Italia: 1

Premeira Liga: 2

Taca de Portugal: 1

Jose Mourinho, futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, birçok ligde ve uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atan bir teknik direktördür. "