Beşiktaş'ta Portekizli Rafa Silva krizi yaşanıyor. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce teknik direktör Sergen Yalçın’la gerilim yaşayınca antrenmanlara çıkmadı. Devreye giren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile görüştü ve derbide mutlaka oynamasını istedi. Maçta oynamayı kabul eden deneyimli futbolcu, daha sonra menajeri aracılığıyla "Devre arasında ayrılmak istiyoruz” mesajı gönderdi.

Bu görüşmenin ardından Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında bir toplantı daha yapıldı. Milliyet'in haberine göre; Portekizli oyuncu toplantıda eğer takımdan ayrılmazsa futbolu bırakacağı tehdidini savurdu. Adalı'nın bunun üzerine, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” diyerek Rafa Silva’ya rest çekti. Adalı, futbolcuya 15 Kasım'a kadar süre verdi. Rafa Silva ailesi ve menajeriyle yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını Başkan Adalı’ya iletecek.

PORTEKİZLİ MENAJER İLE MOURİNHO YAKIN

Rafa Silva, yönetimi Portekiz'de olan Onsoccer International menajerlik şirketinin futbolcusu. Mourinho'nun Onsoccer International firmasını yöneten John Araujo ile iyi ilişkileri bulunduğu biliniyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre ise Lourinho'nun başında bulunduğu Benfica, Rafa Silva'yı bonservis ödemeden takımına katmanın yollarını arıyor. Rafa Silva'nın Beşiktaş ile yollarını ayırması halinde Benfica, 32 yaşındaki futbolcuya, 1.5 yıllık sözleşme ve ek olarak performansa dayalı bonuslar sunacak. Rafa Silva'nın vereceği karar merakla beklenirken Benfica ve Jose Mourinho transfer için beklemesini sürdürüyor.