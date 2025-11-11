Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor.

Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile birlikte çalışmak istemediğine dair söylentilerin doğru olmadığını ifade eden A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'ten bunun yerine bambaşka bir iddia geldi.

RAFA SILVA'NIN AİLEVİ SORUNLARI VAR

Milli arada takıma verilen izni ülkesinde geçiren Rafa Silva'nın giderken tesislerde kendisine yakın gördüğü insanlara içini açtığını ve söylediği sözlere dair aldığı duyumu paylaşan Kartal Yiğit tecrübeli oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili ciddi telefon görüşmeleri yaptım. Hocayla Rafa arasında büyük bir sorun yok diyorlar. Rafa'nın hocaya karşı bir saygısızlığı yokmuş. Hocanın da Rafa'ya karşı bir art niyetinin olmadığı dile getiriliyor. Hatta Sergen Yalçın'ın bir iki defa konuşmak istediği Rafa'nın ise çok yanaşmadığı ifade ediliyor. Sadece başkanın bir konuşması olmuş.

Şu an Rafa Silva Portekiz'de. Annesinin bir rahatsızlığı var. Büyük ihtimalle annesinin rahatsızlığı nedeniyle bir sıkıntı yaşıyor. Hatta giderken 'Kafam çok karışık. Futbol oynama konusunda kararsızlığım var. Kendimi veremiyorum.' diyerek yakın gördüklerine de Ümraniye'de açmış bu konuyu."