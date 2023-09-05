JP Morgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti: 2024'te tavan yapacak

ABD Merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti. Şirket, Merkez Bankası’nın gelecek yılki temel faiz oranı hakkındaki tahminini yüzde 40’tan yüzde 45'e, enflasyon tahminini ise Mayıs 2024 için yüzde 73’e çıkardı.

JP Morgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti: 2024'te tavan yapacak

ABD Merkezli yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

Euronews'in aktardığına göre şirket, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının 2024 mayıs ayında tavan yaparak yüzde 73'e çıkacağı tahmini yaptı.

JP Morgan, Türkiye için yılsonu enflasyon oranı tahminini de güncelledi ve yüzde 62’den 65’e çıkardı.

Banka ayrıca, yüzde 35'te tuttuğu yıl sonu politika faizi tahminini, riskler gördüğü için yukarı yönlü değiştirdi.

Şirket, Merkez Bankası’nın gelecek yılki temel faiz oranına ilişkin tahminini de revize edip yüzde 40’tan yüzde 45'e çıkardı.

JP Morgan uzmanı Fatih Akçelik ise müşterilere gönderdiği notta, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), enflasyondaki düşüş sürecinin uzun süreceğini gösterdiğini belirterek, "Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimizden, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskılara karşı daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz.” dedi.

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