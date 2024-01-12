JP Morgan yıl sonu dolar/TL tahminini 36 seviyesine yükseltti

Bloomberg HT’nin aktardığına göre ABD'li yatırım bankası JP Morgan, 30’u aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru için öngörüsünü yeniledi.

Banka 2024 yılının sonunda doların 36 görmesini bekliyor. JP Morgan’ın bir önceki tahmini 34 olmuştu.

JP Morgan stratejistleri tarafından yayımlanan raporda “Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı” denildi.

Rapora göre, belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamalar cesaret verici olsa da yatırımcıların, ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair kanıtlara ihtiyacı var.

JP Morgan’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Lirada son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor" denilen raporda, “Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkanı sunuyor”