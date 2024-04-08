JPMorgan Fed beklentisini erteledi

Michael Feroli öncülüğündeki kurum ekonomistleri, Fed'in faiz indirim döngüsüne Haziran yerine Temmuz ayında başlayacağını tahmin etti.

Notta "Sağlam istihdam artışının yanı sıra ücret enflasyonundaki azalma işgücündeki arz yönlü iyileşmenin kanıtı. Arz yönlü olumlu gelişmeler Powell'ın bakış açısıyla uyumlu, talep tarafında ise henüz bir çatlak olmaması politikayı gevşetme aciliyetini azaltıyor" değerlendirmelerine yer verildi.

2024 için 3 kez faiz indirimi beklentisi değiştirmeyen kurum, ilk faiz indirimi tahminini ise Haziran'dan Temmuz ayına erteledi.

Para piyasalarında ise Fed'den bu sene için 3 faiz indirim beklentisi 2'ye düşmüş oldu.