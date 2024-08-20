JPMorgan'dan Bitcoin uyarısı

Bulgular, kripto para dünyasında belirli bir madeni paranın çıkarılması için gereken hesaplama gücü olan "hashrate"e dayanıyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi çalışma kanıtı para birimlerinin madenciliği, her bir madeni parayla ilişkili uzun hash kodlarını hızlı bir şekilde tahmin etmek için giderek daha fazla miktarda bilgi işlem gücü kullanılmasını gerekli kılıyor. Bunun için de kullanıcılara yeni paralar veriliyor.

Bu yaz Bitcoin adeta çakıldı. düştü. Bunu takiben hashrate o kadar arttı ki Ağustos ayına kadar 18 milyondan fazla kayıtlı Amerikalı madenci piyasa değerinin %18'ini kaybetti. Esasen, madenciler zarara uğradığında kripto para biriminin değeri düştü ve durum daha da kötüleşti.

Coindesk'in belirttiği gibi, Bitcoin madenciliğinin karlılığı bu yılki yarılanmadan yana istikrarlı bir şekilde düşüyor; bu da her bir coinin değerini yarıya indiriyor.

Madenciliğin karlılığını ölçen Bitcoin'in hashrate'i Aralık 2022'ye göre %30, yarılanma öncesine göre ise %40 daha düşük.