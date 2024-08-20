JPMorgan'dan Bitcoin uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
JPMorgan'dan Bitcoin uyarısı

JPMorgan analistleri, Bitcoin madenciliği için gereken bilgi işlem gücünün maliyetini aştığını belirten bir rapor yayınladılar. Yatırımcılar yapay zekadan para kazanmaya hevesli ve kripto para birimlerini ikinci planda bırakıyor. Fakat Bitcoin madenciliğinin karlılığı rekor düşük bir seviyede seyrediyor ve düşüş trendinin ne zaman sonlanacağı hala meçhul.

Bulgular, kripto para dünyasında belirli bir madeni paranın çıkarılması için gereken hesaplama gücü olan "hashrate"e dayanıyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi çalışma kanıtı para birimlerinin madenciliği, her bir madeni parayla ilişkili uzun hash kodlarını hızlı bir şekilde tahmin etmek için giderek daha fazla miktarda bilgi işlem gücü kullanılmasını gerekli kılıyor. Bunun için de kullanıcılara yeni paralar veriliyor.

Bu yaz Bitcoin adeta çakıldı. düştü. Bunu takiben hashrate o kadar arttı ki Ağustos ayına kadar 18 milyondan fazla kayıtlı Amerikalı madenci piyasa değerinin %18'ini kaybetti. Esasen, madenciler zarara uğradığında kripto para biriminin değeri düştü ve durum daha da kötüleşti.

Coindesk'in belirttiği gibi, Bitcoin madenciliğinin karlılığı bu yılki yarılanmadan yana istikrarlı bir şekilde düşüyor; bu da her bir coinin değerini yarıya indiriyor.

Madenciliğin karlılığını ölçen Bitcoin'in hashrate'i Aralık 2022'ye göre %30, yarılanma öncesine göre ise %40 daha düşük.

1674151.jpg

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi Ekonomi
Sümerbank'ın iki ünlü markası satışa çıkarıldı. Sat sat bitmedi
Çiçek aşısının ilginç keşif hikayesi. Mucidin çizimleri görenleri hayran bıraktı Keşfet
Çiçek aşısının ilginç keşif hikayesi. Mucidin çizimleri görenleri hayran bıraktı
Okan Buruk'suz Galatasaray İsviçre'de avantaj peşinde Spor
Okan Buruk'suz Galatasaray İsviçre'de avantaj peşinde
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı Gündem
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı
Reha Muhtar kimdir? Gündem
Reha Muhtar kimdir?
Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı Yerel Haberler
Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı
Ünlü oyuncu düğününde boy gösterdi! Tarzına bir bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü oyuncu düğününde boy gösterdi! Tarzına bir bakan bir daha baktı