JPMorgan'dan Türkiye için seçim ve dolar senaryoları

JPMorgan, Türkiye'deki kritik seçimler yaklaşırken dolar/TL'ye ilişkin iki senaryo üzerinde değerlendirme yaparken iki ayrı tahmin üzerinde durdu.

JPMorgan'dan Türkiye için seçim ve dolar senaryoları

JPMorgan Türkiye'de seçim sonrasında güçlü ve ılımlı ortodoks para politikaları senaryosuna göre dolar/TL'ye ilişkin iki ayrı tahmin açıkladı.

DOLARIN HAREKETİ POLİTİKALARA BAĞLI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, JPMorgan 14 Mayıs seçiminin ardından “ortodoks politikalara güçlü bağlılık” oluşması halinde MSCI Türkiye endeksinin dolar bazında %74 yukarı yönlü potansiyele sahip olacağını, “ortodoks politikalara ılımlı bir dönüş” yaşanması halinde %29 düşüş ihtimali ortaya çıkacağını öngördü.

İKİ FARKLI DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

JPMorgan stratejistleri David Aserkoff ve Inga Q. Galeni imzalı, 2 Mayıs tarihli raporunda, dolar/TL tahminleri “güçlü ortodoks politika” senaryosunda 25, “ılımlı ortodoks politika" senaryosunda 30 seviyesinde öngörüldü.

JPMorgan CEEMEA hisse senedi dağılım raporlarında Türkiye için nötr olmaya devam edildiği de vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE TL’DE DEĞER KAYBI BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

JPMorgan Nisan ayının ortasında yayımladığı notunda seçim sonrası senaryolarında ortodoks politikalara dönülse dahi yüksek volatilite nedeniyle TL’de değer kaybı beklediklerini belirtmişti. Banka şirketlerin Döviz talebi ve Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma hedefi gibi etkilerle dolar/TL ’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini bildirmişti.

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