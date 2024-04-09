JPMorgan’dan ‘yapışkan enflasyon ve faiz’ endişesi

Kaynak: Bloomberght
JPMorgan’dan ‘yapışkan enflasyon ve faiz’ endişesi
JPMorgan'dan Jamie Dimon daha yapışkan enflasyon ve daha yüksek faizler konusunda endişeli olduğunu belirtti.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, hissedarlara gönderdiği yeni mektubunda, dirençli ABD ekonomisine yönelik "daha yapışkan enflasyona ve piyasaların beklediğinden daha yüksek oranlara yol açabilecek" bir takım risklerden endişelendiğini ifade etti.

Dimon, büyük miktarlarda hükümet harcaması ve Fed'in bilançosunu küçültme çabalarının yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'da süren savaşların ve bunların temel emtia piyasalarını, göçü ve jeopolitik ilişkileri bozma potansiyeline değindi.

ABD'nin en büyük bankasının CEO'su, 61 sayfalık mektup " yüzde 2'den yüzde 8'e ve hatta daha fazlasına" kadar faiz oranlarına hazır olduğunu söyleyerek "Bu önemli ve benzeri görülmemiş güçler bizi temkinli olmaya itiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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