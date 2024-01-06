Juan Mata Vissel Kobe'den ayrıldı!

İspanyol futbolcu Juan Mata’nın Vissel Kobe ile olan sözleşmesi sona erdi ve kulüple yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesi, Mata ile yeni bir sözleşme imzalanmadığını duyurdu.

Mata, kulüpten ayrılırken, kulübün tarihinde ilk defa lig şampiyonu olduğu anı yaşadığı için mutlu olduğunu ve teşekkürlerini iletti. Japon takımı, kasım ayında ligde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken tecrübeli futbolcu Mata da takımda yer almıştı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Galatasaray’da da oynamış ve sarı-kırmızılı takıma 18 maçta 3 gol 2 asist vermişti.