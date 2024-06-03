Jude Bellingham Fenerbahçe'yi beğendi

Hamza Özalkuş
Jude Bellingham Fenerbahçe'yi beğendi

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Jude Bellingham'dan dikkat çeken bir hareket geldi. İngiliz yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin paylaşımını beğendi.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

FENERBAHÇE'Yİ BEĞENDİ
İngiliz yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin gönderilerini beğendi.

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FENERBAHÇE PAYLAŞI BELLINGHAM BEĞENDİ
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun imza töreni öncesi Bellingham'ın açıklamasını yanıtladı ve "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." ifadelerini kullandı.

Bellingham ise bu paylaşımı beğendi.

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NE OLMUŞTU?
Jude Bellingham, Borussia Dortmund'u yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra annesi ve Mourinho'nun fotoğrafını çekti.

İngiliz yıldız daha sonrasında konuyla ilgili "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi." şeklinde konuştu.

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