Junglinster Belediye Binası restorasyonu ilerliyor

Junglinster Belediye Başkanı Ben Ries, belediye üç binasının yangından sonra boşaltılarak faaliyet dışı bırakıldığını, sigorta prosedürlerindeki karmaşıklık nedeniyle yenileme çalışmalarının duraksayarak ilerlediğini bildirdi.

Ülkesinin önemli medya kuruluşlarından RTL Today'a konuşan Başkan "Elbette bu durum bizim için hiç de iyi değil. Bina %100 kapalı tutulamıyor çünkü vatandaşa hizmet vermek lazım. Ancak bir süreliğine geçici olarak kapatabildik. Binanın çatısı yandığından dolayı yağmur sularının tahribatına açıktı" dedi.

Belediye Başkanı bina hakkında verdiği demeçte ayrıca "Belediye Binası'nın en geç 2028'de tamamen işer hale geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandu.

Junglinster Belediye Binası, Ocak ayında gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında büyük ölçüde yanmıştı.