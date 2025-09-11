Jurgen Klopp için flaş açıklama! Bruno Lage'ın yerini alabilir

2023-24 sezonu sonunda Liverpool’dan ayrılan ve Red Bull’un futbol operasyonlarında görev alan Jurgen Klopp, Benfica başkanlık seçiminde gündeme oturdu.

Başkan adayı Cristovao Carvalho, seçilmesi halinde Bruno Lage ile yolları ayırıp Klopp’u göreve getirmeyi vaat etti.

BENFICA’DA SEÇİM HEYECANI

Portekiz’in köklü kulübü Benfica’da Rui Costa’nın ardından yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylar vaatlerini açıklıyor.

Adaylardan Cristovao Carvalho, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Benfica ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen, en üst seviyede bir teknik direktöre ihtiyacım var."Aklıma tek bir isim geliyor: Jurgen Klopp. Hatta Benfica'nın büyük bir kulüp olduğunu ve bir gün teknik direktörlük yapmak istediğini bile söyledi. ifadelerini kullandı.

KLOPP’UN YENİ ROLÜ

Liverpool’la Premier League ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Klopp, Anfield’daki 9 yılın ardından Red Bull grubunda Global Futbol Direktörü olarak görev yapmaya başlamıştı. RB Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls gibi kulüplerin futbol yapılanmalarından sorumlu olan Alman hoca, yine dev kulüplerin radarında bulunuyor.