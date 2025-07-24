Juventus, Fenerbahçe futbolcusunun peşinde!

Genel menajerliğini eski Fenerbahçeli Damien Comolli'nin yürüttüğü Serie A devi Juventus, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un raporu doğrultusunda, Manuel Locatelli ve Khephren Thuram’ın yanına orta saha takviyeli yapmak isteyen siyah beyazlı kulübün Fenerbahçe'den Sofian Ambrabat'ı da listeye eklediği öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk 11 için listenin başında Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand yer alıyor. Ancak Danimarkalı orta saha oyuncusunun yüksek bonservis bedeli transferi zora sokuyor.

Bir diğer aday ise Tottenham’dan Yves Bissouma. Kulüp, oyuncuyu beğeniyor ancak Malili futbolcunun Avrupa Birliği vatandaşı olmaması nedeniyle bu transfer, Nahuel Molina’yla çakışma riski taşıyor.

Tudor’un beğendiği isimlerden biri de Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Faslı yıldız Sofyan Amrabat. Faslı oyuncu sarı lacivertlilere 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.