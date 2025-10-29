Serie A’nın 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese’yi konuk etti. Igor Tudor’un ayrılığı sonrası geçici teknik direktör Massimo Brambilla yönetiminde sahaya çıkan Torino ekibi, 3-1’lik galibiyetle kötü gidişe dur dedi.
VLAHOVIC GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI
Juventus, 5. dakikada Vlahovic’in penaltı golüyle maça hızlı başladı. Udinese, devre bitmeden 45. dakikada Zaniolo ile eşitliği yakaladı.
JUVENTUS GATTI İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Juventus, 67. dakikada Gatti’nin golüyle yeniden öne geçti.
KENAN YILDIZ SKORU TAYİN ETTİ
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
Toplamda 8 maç sonra galip gelen Juventus, Serie A’da puanını 15’e yükseltti. Udinese ise 12 puanda kaldı.