Juventus, Salah'a kancayı taktı

İtalyan basını, Juventus'un Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ı transfer gündemine aldığını duyurdu. İddialara göre Juventus, Mısırlı oyuncuyu 2025 yazında sona erecek sözleşmesinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle golcülüğüyle dikkat çeken Salah, Torino ekibinin Avrupa'daki rekabetçi konumunu güçlendirme hedeflerinde kilit bir oyuncu olarak görülüyor.

CALCİOMERCATO'NUN İDDİALARI

İtalyan "Calciomercato" gazetesi, Juventus'un Salah'a olan ilgisinin ciddi olduğunu belirtti. Gazete, Torino kulübünün Salah’ın hücum becerilerinden yararlanarak Avrupa’nın üst düzey kulüpleri arasındaki konumunu yeniden güçlendirmek istediğini ifade etti. Liverpool'un ise oyuncunun kaybını önlemek için nasıl bir adım atacağı merak konusu.

SALAH'IN GÜNCEL DURUMU VE KARİYERİ

Ulusal takım daveti almayan Salah, uluslararası ara sonrası Liverpool ile Southampton karşılaşmasında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız, İngiliz kulübünde gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Öyle ki, "Givemesport" sitesinin yaptığı bir değerlendirmede Salah, Liverpool tarihinin 21. yüzyıldaki en iyi 11 oyuncusu arasında ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamada yalnızca kulüp efsanesi Steven Gerrard’ın gerisinde kaldı.

BAŞARILARI

Liverpool kariyerinde Salah, Fernando Torres, Luis Suárez ve Jamie Carragher gibi önemli isimleri geride bırakarak büyük bir başarı grafiği çizdi. Hem Premier Lig'de hem de Avrupa’da attığı gollerle takımını sırtlayan Mısırlı futbolcu, Juventus gibi devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.