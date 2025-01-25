Juventus sezonun ilk yenilgisini tattı

Juventus, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Randal Kolo Muani’yi, Atalanta karşısındaki 3-2’lik galibiyetin ardından doğrudan ilk 11'de sahaya sürdü. Bu karar, Dusan Vlahovic'in yedek kalmasına neden oldu. Juventus’un uzun süreli sakatları Arek Milik, Gleison Bremer ve Juan Cabal’ın eksikliği de kadroda dikkat çekerken, Leonardo Spinazzola, Matias Olivera'nın yerine görev aldı. Alessandro Buongiorno ise Aralık ayında yaşadığı sırt sakatlığının ardından ilk kez yedek kulübesindeydi.

Maçın başında büyük bir fırsat yakalayan Juventus, Khephren Thuram’ın harika pasında Kenan Yıldız’ı sağ kanattan ilerletti. Yıldız’ın Spinazzola’yı çalımla geçerken, Alex Meret son anda müthiş bir kurtarış yaparak golü engelledi.

Politano’nun tehlikeli bir serbest vuruşu direkten az farkla dönerken, aynı şekilde Nico Gonzalez’in şutunu da kaleci Meret uzaklaştırmayı başardı. Napoli'nin gol arayışlarında Andre Frank Zambo Anguissa’nın kornerden gelen kafa vuruşu da yüksekten auta çıktı.

Juventus, maçın 19. dakikasında Kolo Muani’nin golüyle öne geçti. Stanislav Lobotka’nın kötü bir top çıkarışı sonrasında, Anguissa rakibinin şutunu engellemek istedi fakat topun yönü değişerek Kolo Muani’ye geldi ve o da topu boş kaleye gönderdi.

Napoli, hemen ardından maçın kontrolünü eline alarak fırsatlar yaratmaya devam etti. Politano'nun soldan ortasında, Anguissa'nın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Napoli skoru 1-1’e getirdi. Bu gol sonrası Anguissa, geçtiğimiz ay uzun bir hastalık sonucu hayatını kaybeden küçük Napoli taraftarı Daniele'ye saygı duruşunda bulundu.

İkinci yarıda Napoli, maçın momentumunu tamamen ele geçirdi. Politano’nun ortasında Anguissa’nın kafa vuruşu, Juventus’un savunmasını geçerken, ardından Federico Gatti’nin koluna çarpan Lukaku’nun şutu sonucunda Napoli penaltı kazandı. Lukaku, penaltıyı soğukkanlı bir şekilde merkezden ağlarla buluşturdu ve 200. Avrupa ligleri golünü attı.

Juventus, son dakikalarda Dusan Vlahovic'i sahaya sürdü ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle etkili olamadı. Napoli’nin ise başka gol arayışlarında, Douglas Luiz'in kendi kalesine gönderebileceği bir topu son anda savunma engelledi.

Bu sonuçla Juventus, Serie A’daki ilk mağlubiyetini alırken, bu sezon önde olduğu maçlarda kaybettiği 17 puanlık büyük bir kayıpla karşılaştı. Napoli ise bu galibiyetle zirveye yaklaşma konusunda önemli bir adım attı.