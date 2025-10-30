Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Serie A devi Juventus'tan beklenen açıklama geldi.

JUVENTUS'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SPALLETTI OLDU

Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra Juventus Luciano Spalletti'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

NAPOLI DÖVMESİNİ SİLDİRECEK Mİ?

Torino ekibinin, Spalletti ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalamasının ardından tecrübeli teknik adamın kolundaki Napoli dövmesi sosyal medyada gündem oldu.

Birçok futbolsever Spalletti'nin bu dövmeyi sildirip sildirmeyeceğini sordu.

KARİYERİNDE 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti kariyerinde 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupa, 2 Rusya Premier Lig, 1 Rusya Kupası ve 1 Rusya Süper Kupası olmak üzere toplam 9 şampiyonluk yaşadı.