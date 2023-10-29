Juventus Verona: Tek gol 90+6'da geldi

Juventus, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

KAYNAK: AA
Juventus Verona: Tek gol 90+6'da geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Ligde geçen hafta Milan'ı deplasmanda yenen Juventus, sahasında alt sıralarda yer alan Hellas Verona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun attığı golle üç puana uzandı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkarırken, konuk ekip 8 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda Torino deplasmanda Lecce'yi 1-0 yenerken, Sassuolo ile Bologna 1-1 berabere kaldı.
(AA)

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