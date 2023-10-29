Juventus Verona: Tek gol 90+6'da geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
Ligde geçen hafta Milan'ı deplasmanda yenen Juventus, sahasında alt sıralarda yer alan Hellas Verona'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun attığı golle üç puana uzandı.
Juventus bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkarırken, konuk ekip 8 puanda kaldı.
Ligde oynanan diğer maçlarda Torino deplasmanda Lecce'yi 1-0 yenerken, Sassuolo ile Bologna 1-1 berabere kaldı.
(AA)