Serie A ekibi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile bir süredir yeni sözleşme imzalamak istiyor. Siyah-beyazlıların, yıllık 1.7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız'a 5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Yıldız oyuncunun ise yıllık maaş olarak takımda şu anda Jonathan David'in kazandığı olan 6 milyon euroyu istediği öne sürülürken, iki taraf arasında iplerin kopma aşamasına geldiği kaydedildi.

JUVENTUS İLE KENAN YILDIZ ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri maaş anlaşmazlığı nedeniyle şu anda durma noktasında olduğu aktarıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşamaz ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa yaz aylarında milli futbolcuyu satmayı düşünebilir.

Torino ekibinin, genç yıldızın bonservis bedelini ise 100 milyon euro olarak belirlediği bilgisine haberde yer verildi.