Juventus'u sakatlık vurdu

Juventus, 19 Ekim’de Lazio ile yapacağı maçta önemli eksikliklerle karşı karşıya. Teknik direktör Thiago Motta, Gonzaez ve Conceiçao’nun yanı sıra, Koopmeiners’ın da sahada olamayacağını düşünmekte. Bu durum, Juventus’un zorlu bir döneme girmesine sebep oluyor. Takım, bir ay içinde yedi maça çıkacak ve bu, her üç günde bir maç oynamak anlamına geliyor. Bu nedenle, Motta ve ekibi alternatif çözümler üzerinde çalışmak zorunda kalacak.

LAZİO İLE ZORLU SINAV

Juve'nin ilk sınavı, iç sahada Lazio ile yapacağı maç olacak. Conceiçao, Cagliari maçında aldığı kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Gonzalez’in de sakatlık nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Bu durum, Juventus’un kadro derinliğini sınayacak ve Motta'nın alternatif stratejiler geliştirmesi gerekecek. Takım, hem Lazio hem de bir sonraki maçlarda performansını artırmak için bu eksikliklere en iyi şekilde yanıt vermek zorunda.