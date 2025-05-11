Juventus'un Conte planı ifşa oldu

Juventus, teknik direktörlük koltuğunda Antonio Conte'yi yeniden görmek için hazırlık yapıyor. İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Tudor'un sözleşmesinde bulunan fesih maddesi, bu planın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak

Tudor, geçtiğimiz sezonun ortasında Thiago Motta'nın yerine acil olarak göreve getirilmişti ve bugüne kadar takımı yönettiği 50 günde oyuncularıyla güçlü bir bağ kurdu. Ancak kulüp yönetimi, Tudor'un geleceğini garanti altına almış değil. Mevcut sözleşmesindeki fesih maddesi sayesinde, Juventus yönetimi, eğer Tudor, Avrupa'da beklenen başarıyı göstermezse, onu 30 Temmuz'a kadar kadrodan çıkarma hakkına sahip.

Tudor'un, Juventus'ta yalnızca bu sezon için görevde kalacağı ve kulübün asıl hedefinin uzun vadede Antonio Conte olduğu iddia ediliyor. Juventus, Conte'nin dönüşü için uygun zamanı bekliyor. Gazzetta dello Sport'a göre, Conte'nin dönüşü, kulüp için büyük bir hayal. Eğer bu plan gerçekleşirse, takımın geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir.

İgor Tudor ise durumu kabullenmiş gibi görünüyor. Kendisini geçici bir teknik direktör olarak gören Tudor, takımın sezonu iyi bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamaya odaklanmış durumda. Son olarak Parma karşısında alınan mağlubiyet sonrasında, takımın zayıf noktalarına dair açık sözlülüğüyle dikkat çekmişti.

Ancak, Juventus yönetimi, geleceği yalnızca Tudor ile değil, Antonio Conte ile planlıyor. İleriye dönük hedef, Conte'yi yeniden takımın başına getirmek. İtalya'nın en prestijli takımlarından birinin, Conte'yi "evine" döndürme arzusu giderek daha belirginleşiyor. Bu durum, kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.