A Milli Takım'ın İspanya ile deplasmanda oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçı öncesi Juventus'un Kenan Yıldız talebi TFF tarafından reddedildi.

SPALLETTI KENAN'IN DİNLENMESİNİ İSTEDİ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli aranın ardından takımı yoğun bir maç trafiğinin beklemesi nedeniyle Kenan’ı dinlendirmek istiyor. Bu nedenle oyuncunun erken gönderilmesi için resmi görüşme yapıldı. Ancak TFF, bu talebe olumlu yanıt vermedi.

Milli oyuncu Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol ve 6 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.