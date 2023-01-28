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Beşiktaş istedi Galatasaray kaptı: Kaan Ayhan Galatasaray'da

Beşiktaş'ın da istediği oyuncu Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:46
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Kaan Ayhan Galatasaray'da. Beşiktaş istedi Galatasaray kaptı

Beşiktaş istedi Galatasaray kaptı: Kaan Ayhan Galatasaray'da
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Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralayacak.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, Sassuolo'yu kiralama konusunda ikna etti.

Galatasaray'ın 2.5 milyon euro bonservisiyle satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasını da giymektedir.

Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir

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