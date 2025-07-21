Kaan Ayhan'dan transfer itirafı: 'İlk ben duydum'

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta devam Galatasaray'da Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

'6-7 LİDERDEN OLUŞAN BİR GRUP'

Kaan Ayhan'ın sözleri şu şekilde:

Ben dördüncü sezonuma gireceğim. Muslera'nın liderliğinde kamp ve sezon geçirdik. Bizim için büyük bir isim eksik durumda. Takım arkadaşlarımın çoğuyla bu konuyu konuştuk. Başkanımızın da dediği, beğendiğim bir sözü var 'Muslera'nın saha içi ve dışında yerini 1 senede dolduramayız' demişti. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Tek bir omuza, iki oyuncuya yüklemeyip, daha çok 6-7 liderden oluşan bir grup haline gelmeliyiz. Bunu en çabuk şekilde çözeceğiz. Alışacağız. Her şeyden önce Nando için de başarılar diliyoruz. Elimizden geldiği kadar dengelemeye çalışacağız.

'HERKES DAHA ÇOK SORUMLULUK ALMALI'

Liderliği daha çok isme dağıtmalıyız, herkes daha çok sorumluluk almalı. Daha en başındayız, sezon başlamadı. Bu tür şeyler hızlı otursun isteriz ama soru işaretleri oluşacak ki bunların dengesini yapmalıyız, becereceğiz. Bazen böyle durumlarda yeni isimler ortaya çıkabilir. Çok şeyler göreceğiz. Bu konuda rahat olabiliriz.

'BASKI HER ZAMAN VARDIR'

Baskı her zaman var. Zaten Galatasaray'da oynayan futbolcuların hepsi, hep aynı kelimeleri duydum, baskısız sezon beklentimiz yok. Galatasaray'da baskı her zaman vardır. Hedefler artıyor, baskılar da artacaktır. O konuda kadromuz güçlü, kaliteli, bizim de inancımız çok yüksek seviyede. Bakacağız, göreceğiz. Sezona güzel başlayıp hedeflere ulaşmaya çalışacağız.

'İLK BEN DUYDUM'

Leroy Sane ile ilgilendiğimiz ilk ben duydum. Leroy ile ilk başta temasa geçmedim. Yönetimden sorular oldu. Ben de en iyi cevabı vermeye başladım. Aradan 10 sene geçti, Leroy da farklı bir bakış açısı olmuştur, daha olgunlaşmıştır. Ben de çok merak ediyorum, bu kadar seneden sonra nasıl bir Leroy bizi bekliyor. Sportif açıdan şüphem yok. İlk maçlardan performansını gösterirse daha başarılı bir hikaye olur.

'CHOUPO-MOTİNG İLE KONUŞMUŞTUM'

Leroy'un Galatasaray'a gelmesini hayal bile edemiyordum. Benim için de bir sürpriz oldu. Ben açıkçası Choupo-Moting ile konuşmuştum, beklentim vardı. Hemen hemen her transferi bonservissiz yaptı. Bakalım belki 1-2 isim daha var aklımda. Şaka yapıyorum.

'İLK 8 YAPARSAK...'

Şampiyonlar Ligi modu değişti. Bir sonraki tura, play-off'a gidemeyen takımlar eleniyor. Mecbur ilk 24'ün içine gireceğiz. En büyük hedeflerden bir tanesi bu. İlk 8 yaparsak, çok ekstra bir başarı olacaktır. Mümkün olmayan bir şey değil. Daha realist olmak gerekirse en az bir tur daha geçip, sonra final maçlarında rakiplerimize üstünlük kurup yol nereye kadar giderse artık...