Kaan Ayhan'ın Galatasaray kararını açıkladı

Editör: Barış Atakan

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında merak edilen soruyu yanıtladı.

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu DHA'ya dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

"KİMSE İNANMASIN"

Galatasaraylı savunmacının menajeri şöyle konuştu: Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın.